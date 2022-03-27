Tarladaki su dinamosunu çalan hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika
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Tarladaki su dinamosunu çalan hırsızlar yakayı ele verdi

27.03.2022 12:29

Tarladaki su dinamosunu çalan hırsızlar yakayı ele verdiKASTAMONU Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir vatandaşa ait tarladaki kulübeden 70 bin TL değerinde elektrikli su dinamosu çalan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Tarladaki su dinamosunu çalan hırsızlar yakayı ele verdi

KASTAMONU Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir vatandaşa ait tarladaki kulübeden 70 bin TL değerinde elektrikli su dinamosu çalan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan köyünde çiftçilik yapan A.E., bir süre önce tarlasında bulunan ve değeri 70 bin TL olan elektrikli su dinamosunun, sondaj kulübesinin kapısı kırılarak çalındığını fark etti. A.E.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptığı titiz çalışmalar sonucunda çalınan elektrikli su dinamosunun Kastamonu'da il merkezinde faaliyet gösteren bir hurdacıya satıldığını belirledi. JASAT ekipleri, Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Z.K. ve M.G. isimli şahısları kıskıvrak yakaladı. Hurdacıda ele geçirilen elektrikli sulama dinamosu da A.E.'ye teslim edildi.

Yakalanan hırsızlık şüphelileri Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tarladaki su dinamosunu çalan hırsızlar yakayı ele verdi
Tarladaki su dinamosunu çalan hırsızlar yakayı ele verdi
Tarladaki su dinamosunu çalan hırsızlar yakayı ele verdi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarladaki su dinamosunu çalan hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarladaki su dinamosunu çalan hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika
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