Tarladaki su motorunu parçalara ayırarak çaldılar - Son Dakika

BİLECİK'in Gölpazarı ilçesinde, 3 kişi tarladaki su motorunu parçalara ayırarak çaldı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyündeki bir tarladan su motoru çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin C.B., H.I. ve A.Ö. olduğunu belirledi. Tarladaki su motorunu parçalara ayırıp çaldıkları belirlenen şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Soruşturma sürüyor.