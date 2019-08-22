Son Dakika Haberleri: "Tarladaki ürünün yüzde 30'u yağışlardan zarar gördü"
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"Tarladaki ürünün yüzde 30'u yağışlardan zarar gördü"

1 saat önce

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, tarlada ekimi yapılmış ancak toplanmamış ürünün yüzde 30'unun yağışlardan zarar gördüğünü söyledi.

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, tarlada ekimi yapılmış ancak toplanmamış ürünün yüzde 30'unun yağışlardan zarar gördüğünü söyledi.

Purcu, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsimsel olmayan yağışların tarım arazilerine zararı olduğunu, Kırşehir bölgesinin de bu yağışlardan etkilendiğini belirtti.

Kırşehir genelinde 400 bin dekar buğday, 700 bin dekar arpa, 750 bin dekar da nohut ekimi yapıldığını dile getire Purcu, şunları kaydetti:

"Tarlada ekimi yapılmış ancak toplanmamış ürünün yüzde 30'u yağışlardan zarar gördü. Mevsimsel olmayan bu yağışlarla birlikte zarar var. Çiftçinin zararı tespit edilerek bakanlığa da bildirimde bulunduk. Özellikle bazı bölgelerdeki yağış ciddi etkiler gösterdi. Akpınar ilçesinin Köşker köyünde bin dönüm arazide dolu yağışı nedeniyle zarar var. Kaman ilçemizde ise ceviz, üzüm bağları ve sera alanlarında hasarlar oluştu. Zamanında olmayan bu yağışlar bazı alanlara faydaları da vardır ama dolu ve sağanak yağış ekili alanlarımıza zararı oldu."

Purcu, "Çiftçiler bizlere özellikle borç ertelemeleri için geliyor. Bu ay içinde de çiftçi borçlarının ödenmesi gerekiyor. Borç erteleme olabileceği söylenmişti ama erteleme yapılmadı. Çiftçimiz sabırla bekliyor. Destek bekliyoruz." sözlerini kullandı.

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:14 Kaynak: AA
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