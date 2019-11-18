Son Dakika Haberleri: Tarladan aldığı pancarın parasını fıskiyeye bıraktı
Son Dakika Güncel Tarladan aldığı pancarın parasını fıskiyeye bıraktı - Son Dakika

Tarladan aldığı pancarın parasını fıskiyeye bıraktı

6 saat önce

Aksaray'ın Eskil ilçesinde tarladan şeker pancarı alan kişinin fıskiyeye bıraktığı 20 lira ile not, hasat yapan tarla sahibini duygulandırdı.

Tarladan aldığı pancarın parasını fıskiyeye bıraktı, System.String[]

Aksaray'ın Eskil ilçesinde tarladan şeker pancarı alan kişinin fıskiyeye bıraktığı 20 lira ile not, hasat yapan tarla sahibini duygulandırdı.

Mutlu Yaylası mevkisindeki tarlasında çalışan Ergün Koyuncu, şeker pancarı toplarken fıskiyeye takılı 20 lira, yanında da "Dayıcığım aldık, paranı da bıraktık, helal et." yazılı notu buldu.

Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parayı ve notu görünce duygulandığını belirterek, "Böyle erdemli, örnek kişilere toplum olarak çok ihtiyacımız var. Bu kişiyi tanımak, parasını iade edip, bir de hindi hediye etmek istiyorum. Hakkım da helal olsun." diye konuştu.

Aksaray, Eskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AEK, Mehmetçik'e destek veren Yunus Özmusul'un sözleşmesini feshetti!
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubayın yargılanmasına başlandı Ünlü rapçi Ezhel askere gidiyor Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 21:31:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarladan aldığı pancarın parasını fıskiyeye bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]