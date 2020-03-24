Tarladan balık topladılar...Baraj suları çekilince binlerce balık ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Genel Tarladan balık topladılar...Baraj suları çekilince binlerce balık ortaya çıktı - Son Dakika

Tarladan balık topladılar...Baraj suları çekilince binlerce balık ortaya çıktı

7 saat önce

Tarladan balık topladılar.

Tarladan balık topladılar...Baraj suları çekilince binlerce balık ortaya çıktı

Fırsatı değerlendiren köylüler baraj sahasından elleriyle balık topladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde suların çekildiği baraj havzasında ortaya çıkan binlerce balığı görünce şaşkına dönen köylüler elleriyle balık topladı.

Boğazköy Barajı kapaklarının açılmasıyla tarlalara taşan sular çekilince, binlerce balık susuz kalan tarlalarda gün yüzüne çıktı. Bunu fırsat bilen vatandaşlar, tarladan piatates toplar gibi balık topladı.

Olayla ilgili konuşan Boğazköy Mahallesi Muhtarı İsmail Ese, her sene baraj kapaklarının açılmasıyla tarlaları su bastığını daha sonra suların çekilmesiyle birlikte aynı manzarayı yaşadıklarını belirterek, "Baraj suları çekilince arazi balık tarlasına döndü. Her yer balık dolu" ifadelerini kullandı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da geçen yıl da aynı görüntülerin meydana geldiğini dile getirdi. Gerekli çalışmaların yapıldığını anlatan Taban, "Su yüzeyindeki balıkların akıntı ile suyun fazla olduğu noktalara yönlendirildiğini, Böylece binlerce balığın kurtarıldığını söyledi.

Tarladan balık topladılar...Baraj suları çekilince binlerce balık ortaya çıktı

İnegöl, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:45 Kaynak: İHA

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