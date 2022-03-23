Tarladan çaldıkları boruları geri dönüşüm işletmesine satmışlar - Son Dakika
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Tarladan çaldıkları boruları geri dönüşüm işletmesine satmışlar

23.03.2022 15:33
Tarladan çaldıkları boruları geri dönüşüm işletmesine satmışlar

Eskişehir'de tarladan çaldıkları 30 bin TL değerindeki sulama borularını geri dönüşüm işletmesine satan 2 kişi yakalandı.

Eskişehir'de tarladan çaldıkları 30 bin TL değerindeki sulama borularını geri dönüşüm işletmesine satan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Tarlasındaki malzeme deposundan piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan sulama borularının çalındığını fark eden vatandaş, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarı alan Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince bölgede detaylı araştırma yapıldı. Yapılan araştırma sonucunda hırsızlık olayında kullanılan araç ve şüpheli 2 şahsın kimlikleri tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde 2 şüpheli şahıs Eskişehir kent merkezinde yakalandı. Çalınan sulama borularının şüpheliler tarafından geri dönüşüm işletmesine satıldığının tespit edilmesi üzerine, hırsızlık malını satın alan işletmede arama yapıldı. Yapılan arama sonucu çalınan borular ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, 2 şüpheli hakkında "bağ ve bahçeden hırsızlık" suçundan adli tahkikat başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Tarladan çaldıkları boruları geri dönüşüm işletmesine satmışlar

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geri dönüşüm, Türk Lirası, Araştırma, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarladan çaldıkları boruları geri dönüşüm işletmesine satmışlar - Son Dakika


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