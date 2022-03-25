Tarladan gübre ve sera naylonu çalan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tarladan gübre ve sera naylonu çalan 4 şüpheli tutuklandı

25.03.2022 16:05
Tarladan gübre ve sera naylonu çalan 4 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Belen ilçesinde tarlada bulunan gübre ve sera naylonu çalarak hurdacıya sattıkları belirlenen 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde tarlada bulunan gübre ve sera naylonu çalarak hurdacıya sattıkları belirlenen 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şenbük Mahallesi'nde ikamet eden E.B. isimli şahıs, tarlasında bulunan 1 kilo 470 gram sera naylonu ile 700 kilogram zirai gübrenin çalındığını ihbar etti. Gelen ihbar üzerine Belen İlçe Jandarma Komutanlığı birimleri çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince yapılan araştırma sonucunda hırsızlık olayını D.K., M.K., R.S. ve M.V. isimli şahısların gerçekleştirdiğini, şüphelilerin sera naylonunu Kırıkhan ilçesinde hurdacılık yapan N.T. isimli şahsa sattıklarını tespit etti. Şüpheliler, çalınan 19 çuval içerisindeki 700 kilogram gübre ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen D.K., M.K., R.S. ve M.V. adlı şüpheliler tutuklandı. N.T. isimli şahsa ise "suç eşyasını satın almak" suçundan adli işlem yapıldı. - HATAY

Tarladan gübre ve sera naylonu çalan 4 şüpheli tutuklandı

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Münir Karaloğlu, Hisarcık, Hatay, Belen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarladan gübre ve sera naylonu çalan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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