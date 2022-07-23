Tarladan makilik alana sıçrayan yangın ormana ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika
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Tarladan makilik alana sıçrayan yangın ormana ulaşmadan söndürüldü

23.07.2022 16:28
Tarladan makilik alana sıçrayan yangın ormana ulaşmadan söndürüldü

Antalya'da tarlada başlayan yangın makilik alana sıçradı.

Antalya'da tarlada başlayan yangın makilik alana sıçradı. 3 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın 5 helikopter 3 uçağın aralıksız müdahalesiyle ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

Yangın, Alanya ilçesi Orhanköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş tarlada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tarlada başlayan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede makilik alana sıçradı. 10 arazöz, 5 yangın söndürme helikopteri ve 3 yangın söndürme uçağı ile havadan ve karadan alevlere müdahale edildi. Rüzgarında etkisiyle yönünü ormanlık alana çeviren alevler ekiplerin cansiperane mücadelesiyle kısa sürede söndürüldü. 3 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarladan makilik alana sıçrayan yangın ormana ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika

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