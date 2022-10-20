Tarladan malzeme çalan hırsız JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika
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Tarladan malzeme çalan hırsız JASAT'tan kaçamadı

20.10.2022 16:33
Tarladan malzeme çalan hırsız JASAT'tan kaçamadı

Aksaray'da tarlada bulunan mazot ve akü gibi malzemeleri çalan şüpheli, JASAT dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı.

Aksaray'da tarlada bulunan mazot ve akü gibi malzemeleri çalan şüpheli, JASAT dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Hırkatol köyünde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde tarımla geçimini sağlayan M.Y, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak tarlasından malzemelerin çalındığını ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine giden İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri bölgede inceleme ve araştırma yaptı. Gerçekleştirilen çalışmada şüphelinin kimliğini tespit eden JASAT dedektifleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın evine operasyon yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çalınan tüm malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen 1 adet akü, 1 adet mazot pompası, 2 adet şarj dinamosu ve 100 litre mazot sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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112 Acil Çağrı, Jandarma, Aksaray, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarladan malzeme çalan hırsız JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika

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