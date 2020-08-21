Tarladan mısır çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Adana'da bir tarladan bin 500 kilo mısır çalan 5 hırsız yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Karataş ilçesine bağlı Sirkenli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.K. isimli bir çiftçinin tarlasından bin 500 kilogram mısır çalındı.

Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, mısırları Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde durdurdukları pikapta ele geçirdi. Ekipler araç sürücüsü S.D. ve 4 kişiyi gözaltına aldı.

Araç sürücüsünün yakalandığında şüpheli hareketler sergilemesi üzerine bölgede yapılan aramada, sulama kanalına atılmış ve ateş etmeye hazır halde 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor. - ADANA