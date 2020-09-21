Tarladan mutfağa uzanan pirinçte hasat başladı - Son Dakika

Tarladan mutfağa uzanan pirinçte hasat başladı

Tarladan mutfağa uzanan pirinçte hasat başladı Çeltikte bu yıl rekolte yüksek Karabük'te 500 dekar alanda ekimi yapılan çeltikte 450 ton ürün bekleniyor Karabük'te, yaklaşık 500 dekar alanda ekimi yapılan Osmancık çeltiğinin hasadı başladı.

Tarladan mutfağa uzanan pirinçte hasat başladı

Çeltikte bu yıl rekolte yüksek

Karabük'te 500 dekar alanda ekimi yapılan çeltikte 450 ton ürün bekleniyor

KARABÜK - Karabük'te, yaklaşık 500 dekar alanda ekimi yapılan Osmancık çeltiğinin hasadı başladı.

Karabük'ün en büyük çeltik yetiştiricisi olan Halit Gömeç tarafından mayıs ayında Cemaller Köyü 106 bölgesinde 300 dekar alanda çeltik ekimi yapıldı. Ekimi eski usullerle yapılan çeltiğin hasadı ise biçerdöverle yapılıyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını çalışmaları etkilese de bu yıl çeltik üretiminde rekolte yüksek olacak.

Biçerdöverle hasadı yapılan pirincin kurutma işlemi de Karabük'te ilk olan 10 ton kapasiteli 'tahıl kurutma ve temizleme makinesi' ile yapılıyor.

Çiftçi Halit Gömeç, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 38 yıldır çiftçilik yaptığını söyledi.

Geçen yıl çeltikte yüzde 30 civarında bir hastalık dönemi geçirdiklerini ifade eden Gömeç, "Aile olarak çalıştığımızdan virüsten pek etkilenmedik. Yine de önlemlerimizi aldık. Üretim yüzde 5 oranında hastalık vardı, geçen yıl yüzde 30 civarındaydı. Verim bu sene güzel, çeltik üretiminde yüksek verim bekliyoruz" dedi.

"Dekar başına 750-800 ton ürün bekliyoruz" diyen Gömeç, "Burası yaklaşık 300 dekar alanda ekim yapıyoruz. 20-25 gün sürecek hava şartları uygun olduğunca, yağmura yakalanmadan hasadı tamamlayacağız" diye konuştu.

Korona virüsün kendilerini herkes kadar etkilediğini vurgulayan Gömeç, şunları kaydetti:

"Çiftçi olarak toprakta uğraşıyoruz emeğimizin karşılığını bol, bereketli bir yıl olarak bekliyoruz. Virüs herkesi etkiledi bizi de etkiliyor. Gıdayı pazarlamada etkiliyor. Birçok fabrikalar toptan pirinç alırken yüzde 50 işçi çıkarma veya çalışmalardan dolayı tüketimde sıkıntı var. Bizde sıkıntı çekeceğiz, durum onu gösteriyor. Piyasa henüz açılmadı, Toprak Mahsulleri Ofisi henüz bir fiyat açıklamadı ama bundan sonra belirler inşallah."

Tarladan mutfağa uzanan pirinçte hasat başladı

Koronavirüs, Osmancık, Karabük, Gömeç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarladan mutfağa uzanan pirinçte hasat başladı - Son Dakika Ekonomi

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