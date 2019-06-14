Son Dakika Haberleri: Tarladan pazara tehlikeli yolculuk
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Tarladan pazara tehlikeli yolculuk

1 saat önce

Tarladan pazara tehlikeli yolculuk Çiftçinin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi Tarlada yerin altından çıkardı, pazara giderken üstünde yattıAYDIN - Tarlasından patates hasadı yapan çiftçi yorgunluğunu traktörün arkasında yüklediği patates çuvallarının üzerinde yatarak attı.

Tarladan pazara tehlikeli yolculuk
Çiftçinin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi
Tarlada yerin altından çıkardı, pazara giderken üstünde yattı
AYDIN - Tarlasından patates hasadı yapan çiftçi yorgunluğunu traktörün arkasında yüklediği patates çuvallarının üzerinde yatarak attı. Çiftçinin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi.
Aydın-İzmir Karayolu üzerinde yokuş yukarı çıkan traktörün kasasında patates çuvallarının üzerinde yatarak yolculuk eden adamı görenler gözlerine inanamadı. Tarlasından patates hasadı yapan çiftçi, patatesleri pazara götürürken serin bir yolculuk yapmayı tercih etti. Hasadını yaptığı patatesleri çuvallayarak traktör kasasına istifleyen çiftçi çuvalların üzerine yatarak yorgunluk attı. Akan trafiğe ve tehlikeye aldırmadan patates çuvallarının üzerinde seyahat eden çiftçiyi görenler o anları ölümsüzleştirdi.
Tarladan pazara tehlikeli yolculuk
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:20 Kaynak: İHA
Yerel
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