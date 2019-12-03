Son Dakika Haberleri: Tarladan seraya geçen domates fiyatı en çok artan ürün oldu
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Tarladan seraya geçen domates fiyatı en çok artan ürün oldu

6 saat önce

Mevsimsel koşullar gereği tarladan sera üretimine geçen domates, Kasım ayının zam şampiyonu oldu.

Tarladan seraya geçen domates fiyatı en çok artan ürün oldu, System.String[]

Mevsimsel koşullar gereği tarladan sera üretimine geçen domates, Kasım ayının zam şampiyonu oldu. Pazarda kilosu 5 lira olan domatesin fiyatının mevsimine göre normal olduğuna dikkat çekildi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) enflasyon verilerine göre Kasım ayı zam şampiyonu domates sonrasında ise salatalık olurken en çok ucuzlayan ürünler ise portakal ile ıspanak oldu. Bir önceki aya göre yüzde 16,65 ile en çok pahalılaşan ürün domates oldu. Domatesi yüzde 14,98 zam ile salatalık izledi.


Pazar esnafı ise domates ve salatalıkta görülen fiyat artışının sebebinin, tarlalarda ürünlerin tükenmesinin sonucunda seracılığın maliyetli oluşu olarak açıkladı. Domatesin fiyatının yükselişi ile ilgili konuşan Pazar esnafı Okan Bala, "Kış ayına girdik, domatesin fiyatı kışın daha pahalı olur. Tarlalarda yetiştirilen domatesler tükendi, seralardan gelen domatesler satılıyor. Seralardan gelen ürünler daha maliyetli oluyor. Geçen ay 3-4 liraya sattığımız domates bu ay 5-6 lira oldu" diye konuştu.


Havaların soğuması ve seracılığın fiyatlara etkisinden bahseden esnaf Nuri Öztürk de "Geçen ay domates daha ucuzdu çünkü tarla ürünleri satılıyordu. Bugünlerde tarlalar bitti. Seralarda maliyetler çok daha yüksek. Salatalık da aynı şekilde seralardan geliyor. Havaların soğuması ve seracılık fiyatların yükselmesine sebep oluyor" dedi.


Pazarcı esnafı Ayhan Altındağ ise "Havaların soğuması, mazot, gübre ve üreticinin maliyetleri fiyatların yükselmesine etki ediyor. Tarlalarda ürünlerin tükenmesi fiyatları yükseltiyor. Tüketim olarak da kış mevsimine girdiğimizden dolayı azalma var" şeklinde konuştu.


Kasım'da en fazla fiyatı düşen ürünler de yüzde 31,49 ile portakal, yüzde 28,40 ile ıspanak olarak sıralandı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:15 Kaynak: İHA
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