Tarladan sofraya Antep Fıstığı

Antepsan, Antep fıstığını tarladan sofraya ulaştırıyor

GAZİANTEP - Antepsan, bölgede "yeşil altın" olarak da bilinen Antep fıstığını tarladan toplayarak kendi tesislerinde işledikten sonra sofralara ulaştırıyor.

Üretiminde Türkiye'de önemli bir yere sahip Antep fıstığının Gaziantep'teki tarlalardan Antepsan fabrikasına uzanan serüveni başladı. Bölgede "yeşil altın" olarak da bilinen Antep fıstığı tarladan işçiler tarafından topladıktan sonra kavlatma işlemi yapılıyor. İşlemlerin ardından Antepsan firmasına getirilen kaliteli fıstıklar burada işlenerek paketleniyor. Kaliteli fıstıklar başta zincir marketler olmak üzere yurtdışına da ihraç ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden Antep fıstığı hasat döneminde en kaliteli yetişen bölgelerden toplanarak Antepsan'a geliyor.

Bölgede yüzlerce insana istihdam oluşturuyor

Kurulduğu günden buyana ürettiği ürünlerle adından söz ettiren Antepsan uzun yılların getirdiği tecrübe ve bilgi birikimi ile 2018 yılında 14 bin metre kare alan üzerine kurulu son teknoloji ile donatılmış yeni fabrikası hizmete girdi. Gıda güvenliği, ürün kalitesi ve müşteri memnuniyetini, tüm ürün gruplarında ön planda tutan firma yüzlerce bölge insanına iş istihdamı sağlıyor.

Antepsan hakkında

Antepsan'ın temelleri 1988'li yıllara dayanıyor. Çocuk yaşlardan beri çiftçilik ile uğraşan aile, zamanla fıstık yetiştiriciliği ve yöresel tatlılarda uzmanlaştı. Uzun yılların getirdiği tecrübe ve bilgi birikimi ile 2018 yılında 14 bin metre kare alan üzerine kurulu son teknoloji ile donatılmış yeni fabrika hizmete girdi. Gıda güvenliği, ürün kalitesi ve müşteri memnuniyetini, tüm ürün gruplarında ön planda tutan firma, BRC (A Grade), IFS, FSSC 22000, ISO 22000, ISO 9001 belgelerine sahiptir. Türkiye'de yöresel ürünlerini tüm dünyaya tanımak amacında olan firmamızın, ülkemizi temsil etmek şeklinde de bir misyonu bulunmaktadır. Bu sebeple hijyen ve kaliteye üst seviyede önem veriyor. Yeni tesisi portföyünde yer alan Antep Fıstık, Ceviz, Üzüm, Erik, Fındık, Yer Fıstık, Karışık Çerez, Çiğ Kokteyl, Badem, Kaju, Pestil, Muska, Sarma, Cevizli Sucuk, Fıstıklı Sucuk, Fitil, Lokum, Krokan, Ezme, Cezerye ve Baklava üretimi ile sektöründe Türkiye ve dünyadaki tek konumundadır.