Tarladan sofraya bağ yaprağının zahmetli yolculuğu - Son Dakika

Tarladan sofraya bağ yaprağının zahmetli yolculuğu

Tokat'ın meşhur asma bağ yaprağı tarladan sofraya gelene kadar birçok aşamadan geçiyor.

Tokat'ın meşhur asma bağ yaprağı tarladan sofraya gelene kadar birçok aşamadan geçiyor.

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Türk mutfağının da en önemli lezzetlerinden olan sarmanın ana malzemesi olan asma yaprağı ile kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor. Tokat'ta, asma bağ yaprağı sezonunda kadınlar sabahın ilk ışıklarından öğle saatlerine kadar bağ yaprağı toplayarak imece usulü salamura yapıyor. Yeşil olarak toplanan bağ yaprakları evde desteleniyor. Odun ateşinde kazanlarda kaynatılan tuzlu suda haşlanan bağ yaprakları soğumaya bırakılıyor. Soğuyan bağ yaprakları tuz konulan şişe cam kavanoz yada plastik bidonlara konuluyor. Ağzı sıkıca kapatılan bidonlarda bağ yapraklar tüketime hazır hale getiriyor. Bir kısmını kışlık yiyecek olarak kendilerine ayıran kadınlar ayrıca salamura bağ yaprağı satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.


Tokat bağ yaprağı ilgi görüyor


Büyükyıldız Köyünde imece usulü bağ yaprağı toplayarak salamura yapan 68 yaşındaki Belgis Tuna, meşhur Tokat bağ yaprağının yoğun ilgi gördüğünü kaydetti. Bağlardan toplanan bağ yapraklarının desteklendikten sonra haşlanarak salamuraya hazır hale getirildiğini belirten Tuna, tuzlu suda haşlanan bağ yaprağının bidonlara konulduğunu söyledi. İmece usulü olarak salamura bağ yaprağı işinin günlerini aldığını belirten Tuna, "Önceden daha yoğun oluyorduk. En az 20-30 kiloluk bidonlara bağ yaprağı basıyorduk. 40-50 bidon yapıyorduk. Bağlarımız kuruduğu için biraz daha azaldı işimiz" dedi.


Tokat bağ yaprağına il dışında yoğun ilgi olduğunu belirten Tuna, " Bursa'dan, İstanbul'dan birçok şehirden salamura bağ yaprağı isteyen çok. Tokat bağ yaprağımız lezzeti, ince olması ve kolay pişmesi nedeniyle tercih ediliyor" diye konuştu. - TOKAT

Tokat, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tarladan sofraya bağ yaprağının zahmetli yolculuğu - Son Dakika

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