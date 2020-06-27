Tarladan sofraya bağ yaprağının zahmetli yolculuğu - Son Dakika

Tarladan sofraya bağ yaprağının zahmetli yolculuğu

Tarladan sofraya bağ yaprağının zahmetli yolculuğu Tokat'ın meşhur asma bağ yaprağı tarladan sofraya gelene kadar birçok aşamadan geçiyor.

Tarladan sofraya bağ yaprağının zahmetli yolculuğu

Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısındaki azalmanın bu hızda devam etmesi halinde ne zaman 1000'in altına düşeceğini paylaştı

TOKAT - Tokat'ın meşhur asma bağ yaprağı tarladan sofraya gelene kadar birçok aşamadan geçiyor.

Türk mutfağının da en önemli lezzetlerinden olan sarmanın ana malzemesi olan asma yaprağı ile kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor. Tokat'ta, asma bağ yaprağı sezonunda kadınlar sabahın ilk ışıklarından öğle saatlerine kadar bağ yaprağı toplayarak imece usulü salamura yapıyor. Yeşil olarak toplanan bağ yaprakları evde desteleniyor. Odun ateşinde kazanlarda kaynatılan tuzlu suda haşlanan bağ yaprakları soğumaya bırakılıyor. Soğuyan bağ yaprakları tuz konulan şişe cam kavanoz yada plastik bidonlara konuluyor. Ağzı sıkıca kapatılan bidonlarda bağ yapraklar tüketime hazır hale getiriyor. Bir kısmını kışlık yiyecek olarak kendilerine ayıran kadınlar ayrıca salamura bağ yaprağı satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Tokat bağ yaprağı ilgi görüyor

Büyükyıldız Köyünde imece usulü bağ yaprağı toplayarak salamura yapan 68 yaşındaki Belgis Tuna, meşhur Tokat bağ yaprağının yoğun ilgi gördüğünü kaydetti. Bağlardan toplanan bağ yapraklarının destelendikten sonra haşlanarak salamuraya hazır hale getirildiğini belirten Tuna, tuzlu suda haşlanan bağ yaprağının bidonlara konulduğunu söyledi. İmece usulü olarak salamura bağ yaprağı işinin günlerini aldığını belirten Tuna, "Önceden daha yoğun oluyorduk. En az 20-30 kiloluk bidonlara bağ yaprağı basıyorduk. 40-50 bidon yapıyorduk. Bağlarımız kuruduğu için biraz daha azaldı işimiz" dedi.

Tokat bağ yaprağına il dışında yoğun ilgi olduğunu belirten Tuna, " Bursa'dan, İstanbul'dan birçok şehirden salamura bağ yaprağı isteyen çok. Tokat bağ yaprağımız lezzeti, ince olması ve kolay pişmesi nedeniyle tercih ediliyor" diye konuştu.

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 14:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarladan sofraya bağ yaprağının zahmetli yolculuğu - Son Dakika

Son Dakika

20:52 Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf? 20:39 Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan 20:10 Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi 19:42 Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü 19:08 İzmir'de husumetli iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 5 yaralı 17:32 Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
20:51
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
20:38
Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısındaki azalmanın bu hızda devam etmesi halinde ne zaman 1000'in altına düşeceğini paylaştı
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi
20:09
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
19:41
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
19:19
Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun eşi ve kızının da testleri pozitif çıktı
19:18
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
19:16
İzmir'de husumetli iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 5 yaralı
19:07
Hollandalı efsane Arjen Robben, kariyerine başladığı Groningen'de futbola geri döndü
18:54
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 20:59:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarladan sofraya bağ yaprağının zahmetli yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]