Tarladan su motoru ve kablo hırsızlığı
1 saat önce
Eskişehir'de bir tarladan su motoru ve bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:33 Kaynak: AA
'de bir tarladan su motoru ve bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Boyacıoğlu Mahallesi'nde A.G'ye ait tarladan su motoru ve bakır kablo çalınmasının ardından bölgede inceleme yaptı.
Olay yerinden bir kamyonetle kaçtıkları belirlenen N.B, E.B, H.G, K.K. ve N.S.Z. gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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