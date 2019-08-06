Son Dakika Haberleri: Tarladan su motoru ve kablo hırsızlığı
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Tarladan su motoru ve kablo hırsızlığı

1 saat önce

Eskişehir'de bir tarladan su motoru ve bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Tarladan su motoru ve kablo hırsızlığı, System.String[]
Eskişehir'de bir tarladan su motoru ve bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Boyacıoğlu Mahallesi'nde A.G'ye ait tarladan su motoru ve bakır kablo çalınmasının ardından bölgede inceleme yaptı.
Olay yerinden bir kamyonetle kaçtıkları belirlenen N.B, E.B, H.G, K.K. ve N.S.Z. gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Eskişehir, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:33 Kaynak: AA
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