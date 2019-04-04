Tarladan Tatlar" Projesiyle Yerel Ürünler Tatilcilerle Buluşturulacak

Muğla
'da çiftçilerin ve küçük ölçekli üreticilerin geçim kaynakları iyileştirilmek, geleneksel ürünlerin otel, restoran ve hediyelik eşya satan iş yerlerine tedarikini kolaylaştırmak amacıyla "Tarladan Tatlar" projesi başlatıldı.
TUI Care Foundation Yönetim Kurulu Üyesi ve Hollanda
Tur Operatörleri Birliği Başkanı Frank Oostdam, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Meclis Salonu'ndaki tanıtım toplantısında, projeye çok önem verdiklerini söyledi.
Oostdam, TUI olarak 25 ülkede 30 proje yürüttüklerini belirterek, "Bu, kuruluşumuzun hem vizyon hem de misyon olarak yüzde 100 benimsediği bir proje. Biz turizmin, tatil yörelerinde farklı projelerin başlatılmasında ve tanıtılmasında çok etkili bir sektör olduğuna inanıyoruz. Bu projelerde, yerel olarak projeleri yürüttüğümüz ortaklarımızla, tatile getirdiğimiz ya da götürdüğümüz kişilerin yerel ürünlerle buluşturulmasını amaçlıyoruz." dedi.
Bu noktada turizmin itici güç olacağını vurgulayan Oostdam, bu tür projelerin, tatile gelen misafirlerin yerel halkla buluşmasında önemli rol oynayacağını, bölgedeki vatandaşa olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi.
Oostdam, turizmde deniz, kum ve güneşin yanı sıra bu tür projelerin, yerel kültürü, halkı tanımak anlamında önemli anlayış farkı getireceğini kaydetti.
Vali Yardımcısı Mehmet Fikret
Çavuş ise Türkiye
'de turizmin sadece ekonomik bir faaliyet alanına indirgendiğini, konunun kültürel boyutunun çok ihmal edildiğini söyledi. Çavuş, şöyle konuştu:
"Turizmin gelişmeye başladığı 80'li yıllarda turistler şehrin içindeydiler, birlikteydik. Onlar bizi, biz onları tanıdık. Kültürel bir etkileşimimiz vardı ama zaman içinde bu kültürel etkileşim azalmaya başladı. Turistler en ucuz yoldan tatil yapmanın yolunu ararken, biz de onları 5 yıldızlı otellere mahkum etmeye başladık. Turizmin kültürel boyutu, insanların birbirini tanıması, yabancılaşmanın önlenmesi açısından da önemli bir unsur."
MUTSO Başkanı Mustafa Ercan
ise oda yönetimi olarak yerel dinamiklerin öne çıkarılmasını önemsediklerine işaret etti.
Muğla'nın turizmin yanında öncelikli bir tarım bölgesi olduğuna değinen Ercan, şunları kaydetti:
"Tarladan Tatlar projesinin hayata geçirilebilmesi için yeterli ham madde yöremizde fazlasıyla mevcut. Burada önemli olan yerel üreticilerin desteklenmesi, bu yerel ürünlerin tercih edilmesi için gerekli tanıtım ve teşvikin sağlanmasıdır. Bu projeyle, ilimizdeki çiftçiler ve üreticiler daha güvenli, sürdürülebilir geçim kaynaklarına sahip olabilme imkanını yakalayabilecek. Ayrıca turizmimizin 12 aya yayılması noktasında önemli bir yol alınmış olacak."
Türkiye Köy-Koop Birliği Başkanı Eray Çiçek ise kooperatiflerin uzun yıllar ürettikleri ürünlerin pazara sunulması konusunda sıkıntı çektiğini belirtti.
Açılış konuşmalarının ardından, Travel Foundation Destinasyon Programları Müdürü Terry Brown, TUI Care Foundation Stratejik Programlar Başkanı Jost Neumann ve Proje Koordinatörü Şemsi Toprak, projeye ilişkin sunum yaptı.
"Tarladan Tatlar Projesi"
MUTSO ve Köy Kooperatifleri Birliğinin destekleriyle Travel Foundation ve FETAV tarafından uygulanan proje en az 3 yıl sürecek.
Projeyle, yerel kooperatifler ve küçük ölçekli üreticilerle çalışılarak üretilen bal, zeytin, reçel, kurutulmuş meyve sebze gibi ürünlerin, otel mutfaklarına, restoranlara ve hediyelik eşya dükkanlarına tedarik edilmesini kolaylaştırmak, turizm endüstrisine yönelik satışlarını artırmak amaçlanıyor.
Projeyle Muğla bölgesinde en az 50 otel ve turizm işletmesinin yeni yerel ürünleri satın alması sağlanarak, bunların satışından 200 bin avrodan fazla gelir elde edilmesi hedefleniyor.