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Tarladan tezgaha organik geçim

1 saat önce

Tarladan tezgaha organik geçimGAZİANTEP - Gaziantep Nurdağı karayolu kenarında bulunan tarlalarda toplanan organik ürünler yol kenarında kurulan pazarlarda satılıyor.

Tarladan tezgaha organik geçim

GAZİANTEP - Gaziantep Nurdağı karayolu kenarında bulunan tarlalarda toplanan organik ürünler yol kenarında kurulan pazarlarda satılıyor.

Şehitkamil ilçesi Yamaçoba ve Atalar köyünden gelen vatandaşlar yol kenarına kurdukları yaklaşık 80 tezgahta gün boyu Meyve Sebze, Pekmez, pastık, sucuk ve bitkisel ürünlerden oluşan yüzlerce ürünü satarken, bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri değerlendirmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

Gaziantep Nurdağı yolu kenarında kurulan köylü pazarları çok sayıda vatandaşa ekmek parası kazandırıyor. Yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden her kesimde satıcı bahçelerindeki ürünleri buralarda değerlendiriyor. Gaziantep'ten İslahiye yolculuk yapan Mehmet Polat, "İslahiye yolculuk yapıyorum. bu sebzeleri gördüm, yayla ürünü olduğu için her gelişimde burada meyve ve sebze alırım. Zaten yetiştiği yer karşıdaki bahçeler. Oradan toplanıp buraya satışa getiriliyor" dedi.

Tezgah sahibi Bayram pekmezci ise, "Yol kenarındaki bahçeye her yıl ekerim ektiğim ürünler domates, fasulye, biber, patlıcan, salatalık ve üzüm. Karayolundan geçen her on araban 4 yada 5 tanesi mutlaka durup alışveriş yaparlar. İstanbul'dan Mersin'den müşterilerimiz var" diye konuştu.

Tarladan tezgaha organik geçim

Şehitkamil, Gaziantep, Nurdağı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:40 Kaynak: İHA
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