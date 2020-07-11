Tarlalar sarıya boyandı - Son Dakika

Tarlalar sarıya boyandı

TOKAT - Türkiye'deki ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 5'ini karşılayan Tokat'ta, ay çiçeklerinin açması ile tarlalar sarıya boyandı.

Türkiye yağlık ayçiçeği ekiliş alanları 2015 yılında 5,6 milyon da iken 2019 yılına gelindiğinde yaklaşık yüzde 21 artarak 6,7 milyon dekara yükseldi. 2015 yılında 1,4 milyon ton olan ayçiçeği üretimi yaklaşık yüzde 30 artarak 2018 yılında 1,8 milyon tona, 2019 yılında ise, 1,95 milyon tona ulaştı. 2020 yılında da artış beklenen ayçiçeği üretiminde Tokat'ta söz sahibi olmaya başladı. Türkiye'deki toplam ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 5'ini karşılayan Tokat'ta tarlalar renklendi. Niksar ilçesine bağlı Gökçeli Beldesinde D-100 karayolu kenarına ekilen ayçiçeğinin çiçek açması ile tarlalar adeta sarıya boyandı. Ayçiçeği tarlalarının yanından geçerken manzaraya kayıtsız kalmayanlar ise öz çekim yapmaktan kendini alamadı.