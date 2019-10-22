Son Dakika Haberleri: Tarlalara zarar veren domuzları avladılar
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Tarlalara zarar veren domuzları avladılar

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde tarlalara zarar veren yaban domuzlarından 6'sı, avcılar tarafından avlandı.

Tarlalara zarar veren domuzları avladılar, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde tarlalara zarar veren yaban domuzlarından 6'sı, avcılar tarafından avlandı.

Hayrabolu'da son günlerde yaban domuzları tarlalara dadanarak büyük zarar vermeleri üzerine, avcılar harekete geçti. Tatarlı Mahallesi'nde sürek avına çıkan avcılar, 6 yaban domuzunu tüfekle vurarak avladı. Domuzları mahalle girişine getirip, köylülere gösteren çiftçiler, avlanmaya devam edeceklerini söyledi. Çiftçiler, domuzların tarlalarına büyük zarar verdiğini belirterek, ektikleri ürünlerin yetişmediğini belirterek, zaman zaman tarlalarında nöbet tuttuklarını belirtti.


Hayrabolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:41 Kaynak: DHA
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