Tarlalara zarar veren domuzları avladılar

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde tarlalara zarar veren yaban domuzlarından 6'sı, avcılar tarafından avlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Trump'ın skandal mektubuna tepki: O mektupla sınırları yeniden dizayn etmek iradesi de çöpe atılmıştır

Davutoğlu'nun kuracağı partinin İstanbul'daki merkezi, Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi

HDP'den tartışma yaratacak kayyum kararı: Üç gün boyunca Meclis çalışmalarına katılmayacağız

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı: Siz geldiniz hava ne güzel oldu