Tarlalarda ekili Hint kenevirine 2 gözaltı
1 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Murat ve Hayrabolu ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda tarlalara ekili 1461 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:19 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'ın Murat ve Hayrabolu
ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda tarlalara ekili 1461 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ
İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratlı
ve Hayrabolu ilçelerinde tarlalara Hint keneviri ekildiğini belirledi. İki ilçede de belirlenen tarlalara düzenlenen operasyonlarda toplam 1461 kök Hint keneviri ele geçirilirken, şüpheliler M.A., ile B.T., gözaltına alındı. Hint kenevirleri yakılarak imha edilirken, gözaltındaki şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
- Tekirdağ
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