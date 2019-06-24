Son Dakika Haberleri: Tarlalarda ekili Hint kenevirine 2 gözaltı
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Tarlalarda ekili Hint kenevirine 2 gözaltı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Murat ve Hayrabolu ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda tarlalara ekili 1461 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tarlalarda ekili Hint kenevirine 2 gözaltı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Murat ve Hayrabolu ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda tarlalara ekili 1461 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerinde tarlalara Hint keneviri ekildiğini belirledi. İki ilçede de belirlenen tarlalara düzenlenen operasyonlarda toplam 1461 kök Hint keneviri ele geçirilirken, şüpheliler M.A., ile B.T., gözaltına alındı. Hint kenevirleri yakılarak imha edilirken, gözaltındaki şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

- Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:19 Kaynak: DHA
Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel
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