Tarlalarda güneşte bekletilen eski halılar yurt dışından ilgi görüyor - Son Dakika

Tarlalarda güneşte bekletilen eski halılar yurt dışından ilgi görüyor

Antalya'da, eski olduğu için kullanılmayan, yenileriyle takas edilen halı ve kilimler, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra ihraç ediliyor.

Antalya'da, eski olduğu için kullanılmayan, yenileriyle takas edilen halı ve kilimler, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra ihraç ediliyor.

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Halı tüccarları, Isparta, Konya, Kayseri'nin aralarında olduğu birçok ilden toplanan eski halı ve kilimleri, Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki tesislerde bir dizi işlemlerden geçirerek, ekonomiye kazandırıyor.

Eskiyen halılar tamir ediliyor, kök boyalarıyla boyanıp yıkanıyor, kuruduktan sonra geniş tarlalara seriliyor. Güneş ışınlarıyla mikroplardan arındırılan ve pastel rengi alan halılar, ardından Amerika başta olmak üzere yurt dışına satılıyor.

"İş insanları ve ünlüler ilgi gösteriyor"

Halı ticaretiyle uğraşan Halil Börekçi, AA muhabirine, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olduğunu ancak ilgi duyduğu için halıcılıkla uğraştığını söyledi.

Börekçi, yaklaşık 50 yıldır eskiyen el dokuma halılarını işleyip, yurt dışına sattığını anlattı.

Kurduğu tesisinde yünden işlenen halıları yıkadıklarını ve onardıklarını aktaran Börekçi, organik boyayla boyadıkları halıları mikroplardan arınması için güneşte beklettiklerini kaydetti.

Tesisinde 4 bin halı ve kilim bulunduğunu dile getiren Börekçi, "Evlerinizde kullanmadığınız, çöpe atacağınız halıları, 10 katı masraf ederek tekrar kullanılabilir hale getiriyor, yurt dışına satıyoruz. Özellikle iş insanları, ünlüler el dokuması halılara büyük ilgi gösteriyor. Ağırlıklı olarak Amerika'ya gönderiyoruz." diye konuştu.

Tarlalarda birbirinden farklı renklerdeki halıların yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çektiğini ifade eden Börekçi, bazı sanatçıların kliplerinde, evlenecek çiftlerin de fotoğraf çekimlerinde halı tarlasını kullandıklarını söyledi.

Börekçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle satışların yavaşladığını ancak yeni normalleşmeyle sektörün hareketleneceğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Isparta, Kayseri, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarlalarda güneşte bekletilen eski halılar yurt dışından ilgi görüyor - Son Dakika Ekonomi
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