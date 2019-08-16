Son Dakika Haberleri: Tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu
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Tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçesinde tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu.

Tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçesinde tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu.

Emirdağ İlçesinde özellikle tarım arazilerinin bulunduğu Yeniköy ve Sığırcık köylerinde son günlerde bir biri ardına büyük obruklar oluştu. Tarlaların içerisindeki metrelerce derinlikteki göçükle karşılaşan köylüler büyük panik ve endişe yaşadı. Obruk görüntülerini sosyal medyada paylaşan çiftçiler yetkililerden konunun araştırılmasını istedi.

Obrukların Denizli depremiyle ilgisinin olup olmadığı ise merak ediliyor. - AFYONKARAHİSAR
Emirdağ, Yeniköy, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:20 Kaynak: İHA
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