Tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçesinde tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:20 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Emirdağ
İlçesinde tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu.
Emirdağ İlçesinde özellikle tarım arazilerinin bulunduğu Yeniköy
ve Sığırcık köylerinde son günlerde bir biri ardına büyük obruklar oluştu. Tarlaların içerisindeki metrelerce derinlikteki göçükle karşılaşan köylüler büyük panik ve endişe yaşadı. Obruk görüntülerini sosyal medyada paylaşan çiftçiler yetkililerden konunun araştırılmasını istedi.
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