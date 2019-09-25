Son Dakika Haberleri: Tarlalarda oluşan dev yarıklar korkutuyor
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Tarlalarda oluşan dev yarıklar korkutuyor

1 saat önce

Tarlalarda oluşan dev yarıklar korkutuyor -Dev yarıkların sebebi bilinçsiz su kullanımı ve kuraklık -Oluşan dev yarıklar korkutuyor Tarım arazisinde oluşan yarıkların nedeni kuraklıkAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarım arazisinde uzunluğu 1 kilometre derinliği ise 5...

Tarlalarda oluşan dev yarıklar korkutuyor

-Dev yarıkların sebebi bilinçsiz su kullanımı ve kuraklık

-Oluşan dev yarıklar korkutuyor

Tarım arazisinde oluşan yarıkların nedeni kuraklık

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarım arazisinde uzunluğu 1 kilometre derinliği ise 5 metreyi bulan yarıklar bölge halkını tedirgin etti.

Geçtiğimiz günlerde Denizli'de meydana gelen 6.5 şiddetindeki deprem Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı bir çok köyde şiddetli bir şekilde hissedilmişti. Şimdi de deprem sonrası bölgedeki tarım arazisinde meydana gelen yarıklar yöre halkını tedirgin ediyor. Dinar ilçesi Doğanlı köyünde Seydi Aşkın'a ait kabak tarlasında meydana gelen uzunluğu 1 kilometre, derinliği ise 5 metreyi bulan yarıkların nedenin araştırılmasını isteyen köylüler durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı il Müdürlüğüne bildirdi.


Bilinçsiz su kullanımı ve kuraklık neden oldu

Bölgede incelemelerde bulunan AFAD ekipleri, arazide yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda yer yer derinliği 5 metreyi bulan yarık tespit etti. AFAD yetkilileri, yarığa kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle yeraltı sularının azalmasının neden olduğunu bildirdi.

Köylüler de oluşan derin yarıklar dolayısıyla tedirginlik yaşıyor. Benzer durumların daha önceki yıllarda diğer ilçelerde de meydana geldiği belirtildi.

Tarlalarda oluşan dev yarıklar korkutuyor

Afyon, Dinar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:18 Kaynak: İHA
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