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Tarlalardan halı topluyorlar! Yapılan işlem sonrası 100 bin dolara kadar alıcı bulacak - Son Dakika

Tarlalardan halı topluyorlar! Yapılan işlem sonrası 100 bin dolara kadar alıcı bulacak

25.08.2021 16:56

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, mikroplardan arındırmak ve renklerinin pastele dönüştürülmesi için tarlalara serilen el dokuması halıların güneşlenme süresi bitti. Serildikleri tarlalardan özenle toplanan halılar, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra yurt dışında 100 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor.

Döşemelatı ilçesinin birçok farklı noktasında binlerce dönüm üzerine mayıs ayında mikroplardan arındırmak ve renklerinin pastele dönüştürülmesi için buğday tarlalarına serilen binlerce halı ve kilimin güneşlenme aşaması tamamlandı. Kalitesi ve türüne göre yaklaşık 4 ay güneş altında kalan halılar, çalışanlar tarafından özenle tarlaların içerisinden toplanıyor. Toplanan halılar serilen alanın hemen yanında bulunan kapalı 4 katlı binada muhafaza ediliyor. İhtiyaç duyulması durumunda bazı halılar yıkanıyor. Bazı halıların ise eksik yönleri terziler tarafından onarılarak tamamlanıyor.

Halı tarlalarında hasat başladı! Yapılan işlem nedeniyle fiyatları 100 bin dolara kadar çıkıyor

"ŞU ANDA YÜZDE 60 TOPLANDI"

İşlemleri tamamlanan halılar yurt dışında 100 dolardan başlayarak 100 bin dolara kadar alıcı buluyor. İlçede halı ticaretiyle uğraşan Can Börekçi, "Babam yıllardır Türkiye'nin bütün köylerine gitmiş, yörelerin her türlü halılarını görmüş bir insandır. Kültürümüze sahip çıkmak istiyor. Ben internet üzerinden satışa yönelik olarak çalışmalar yaptım. Satışlarımızı internet üzerinden de gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizi yazın sererek güneşlenmesini sağlıyoruz. Halılarımızın gözeneklerinde bulunan bakteriler bu sayede yanıyor. Ürünler bu işlemden sonra yıkamaya alınıyor. Yıkama yaptıktan sonra gerekli olan işlemi varsa onları da yapıp, yurt dışına gönderiyoruz. Mayıs ayında sereriz. Yağmur yağmaması gerekiyor. Ağustos ayı sonu gibi de hepsini topluyoruz. Şuanda yüzde 60 toplandı" dedi.

Halı tarlalarında hasat başladı! Yapılan işlem nedeniyle fiyatları 100 bin dolara kadar çıkıyor

"100 DOLAR DA OLUR 100 BİN DOLAR DA OLABİLİR"

Ürünlere farklı farklı değerler biçildiğini belirten Börekçi, "Burada küçük bir ürün olur onun değeri bin dolar olabilir, büyük bir ürünün değeri 100 dolar da olur 100 bin dolar da olabilir. Burada bizim baktığımız şey ürünün deseni ve eski olmasıdır. Her ürünü farklı bir deseni ve dokusu var. Eksper kişiler gelip değer biçiyor. Biz şu anki pandemi dönemine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu dönemin geçeceğini düşüyoruz. Biz pandemide diğer sektörlere göre daha az etkilendik. Kendimizi internette gösteriyoruz. Bu yüzden de daha az etkilendik. Ama herkes bu kadar şanslı olmayabilir. Kimse ümidini kesmesin" sözlerine yer verdi.

Halı tarlalarında hasat başladı! Yapılan işlem nedeniyle fiyatları 100 bin dolara kadar çıkıyor
Halı tarlalarında hasat başladı! Yapılan işlem nedeniyle fiyatları 100 bin dolara kadar çıkıyor
Halı tarlalarında hasat başladı! Yapılan işlem nedeniyle fiyatları 100 bin dolara kadar çıkıyor
Tarlalardan halı topluyorlar! Yapılan işlem sonrası 100 bin dolara kadar alıcı bulacak
Tarlalardan halı topluyorlar! Yapılan işlem sonrası 100 bin dolara kadar alıcı bulacak
Tarlalardan halı topluyorlar! Yapılan işlem sonrası 100 bin dolara kadar alıcı bulacak
Tarlalardan halı topluyorlar! Yapılan işlem sonrası 100 bin dolara kadar alıcı bulacak

Türkiye, Buğday, Mayıs, dolar, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarlalardan halı topluyorlar! Yapılan işlem sonrası 100 bin dolara kadar alıcı bulacak - Son Dakika


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