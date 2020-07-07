Tarlaları kameralarla donattılar: Kahvede ekran başında çay keyfiyle hırsız nöbeti tutuyorlar - Son Dakika

Tarlaları kameralarla donattılar: Kahvede ekran başında çay keyfiyle hırsız nöbeti tutuyorlar

Bursa'da senelerdir şeftali ve armutları çalınmasın diye sabaha kadar tarlada nöbet tutan köylüler bu yıl teknolojik bir yöntem buldu.

Bursa'da senelerdir şeftali ve armutları çalınmasın diye sabaha kadar tarlada nöbet tutan köylüler bu yıl teknolojik bir yöntem buldu. Köyü kameralarla donatan çiftçiler, kahvede ekranın başına oturup hırsızları gözetliyor.

Ünlü oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu

Gürsu'da Türkiye'nin en kaliteli armut ve şeftalileri yetişiyor. Değerli olan bu ürünlere her yıl hırsızlar dadanıyordu. Köylüler bir yıl boyunca emek verdikleri mahsullerini çaldırmamak için gece tarlalarda nöbet tutuyordu. Bu sene hırsızlara karşı teknolojik bir çare bulan köylüler, köyün ve tarlaların giriş ve çıkış notlarına güvenlik kamerası sistemi kurdu. Bu kameraları köy kahvesine kurdukları ekrana yansıtan köylüler, kahvede çaylarını içerek hırsız nöbeti tutuyor.

Kurdukları güvenlik kamerası sistemi gece ve gündüz araçların plakalarını gösterme özelliğine sahip. Köylüler şüphelendikleri araçları hemen koordineli çalıştıkları jandarma ekiplerine haber veriyor. Köydeki ekranın başında sürekli birileri bulunurken, şüpheli araçlar ihbar edilerek köyde oluşacak hırsızlıkların önüne geçilmiş oluyor.

Kurdukları kamera sistemiyle artık nöbetleri tarla yerine kahvede ekran başında tuttuklarını ifade eden köy muhtarı Hasan Efe, "Biz eskiden meyve hırsızlığı olmasın diye bahçelerde sabaha kadar nöbet tutuyorduk. Bu yıl teknolojik bir yenilik yapalım dedik. Köyümüze gece ve gündüz kaliteli görüntü sağlayan güvenlik kamerası sistemi kurduk. Artık bahçelerde nöbet tutmak yerine köy kahvesinde ekran başında güvenlik kameralarını izliyoruz. Bu kameralarda gördüğümüz şüpheli araçları hemen jandarmaya haber veriyoruz. Sağ olsun jandarma ekipleri hemen müdahale ediyor. Bu kameralar köy ve tarlaların giriş ve çıkışlarını gösteriyor. Bu sistemi diğer köylerimiz de kurmaya başlayacak. Bursa ovası güvenlik kameralarıyla denetlenecek. Bu kameraları kooperatifimizin bütçesiyle aldık. Sağ olsun belediye ve devletimiz de yardımda bulundu. Uzun araştırmalar sonunda bu kamera sistemini bulup kurduk" dedi.

(Burak Türker/İHA)

Türkiye, Gürsu, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarlaları kameralarla donattılar: Kahvede ekran başında çay keyfiyle hırsız nöbeti tutuyorlar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 13:16 Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği 12:42 16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky'nin antrenman yaptığı sırada üzerine yıldırım düştü 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:24 Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 23:51 Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı 23:13 Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Ünlü oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti
16:33
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
16:16
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
15:47
İstanbul'daki sığınmaevinden Bingöl'e getirdiği eşini silahla öldürdü
15:35
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
15:35
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
15:25
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
15:11
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
15:01
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
14:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 16:46:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarlaları kameralarla donattılar: Kahvede ekran başında çay keyfiyle hırsız nöbeti tutuyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]