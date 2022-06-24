Bu yıl ayçiçeğinde 250 bin ton rekolte hedeflediklerini ifade eden Aksoy, çiçek açan ayçiçeği tarlalarının güzel görüntüler sunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KIRKLARELİ - Tarlaları sarıya boyanan Kırklareli'nde 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.