Son Dakika Haberleri: Tarlalarına kenevir eken çift, adliyeye sevk edildi (2)
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Tarlalarına kenevir eken çift, adliyeye sevk edildi (2)

35 dakika önce

KOCA TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST KALDIZonguldak'ta kendilerine ait tarlalara Hint keneviri bitkisi ektikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen M.A. ile eşi H.A., savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi Mahkeme'ye çıkarıldı.

Tarlalarına kenevir eken çift, adliyeye sevk edildi (2), System.String[]

KOCA TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST KALDI
Zonguldak'ta kendilerine ait tarlalara Hint keneviri bitkisi ektikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen M.A. ile eşi H.A., savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi Mahkeme'ye çıkarıldı. Mahkemede ifade veren şüphelilerden M.A. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, eşi H.A. ise serbest bırakıldı.


Nöbetçi Mahkeme, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:53 Kaynak: DHA
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