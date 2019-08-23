Tarlalarına kenevir eken çift, adliyeye sevk edildi (2)
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KOCA TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST KALDIZonguldak'ta kendilerine ait tarlalara Hint keneviri bitkisi ektikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen M.A. ile eşi H.A., savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi Mahkeme'ye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:53 Kaynak: DHA
KOCA TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST KALDI
Zonguldak'ta kendilerine ait tarlalara Hint keneviri bitkisi ektikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen M.A. ile eşi H.A., savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi Mahkeme'ye çıkarıldı. Mahkemede ifade veren şüphelilerden M.A. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, eşi H.A. ise serbest bırakıldı.
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