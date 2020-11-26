Tarlalarında oluşan 2 obruğa rağmen tarıma devam ediyorlar - Son Dakika

Karapınar'da aynı tarlada iki obruğun oluşmasına rağmen, çiftçiler tarlalarını ekmeye devam ediyor.

İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Acarlar Mevkisi'nde 4 kardeşe ait tarlada 2015 yılında ilk obruk oluştu. 2018 yılında obruğun yanında başka bir obruk oluştu.

Oturdukları evlere yaklaşık 100 metre mesafedeki obruklar, tarla içerisinde tehlike oluştursa da 4 kardeş tarafından yine ekiliyor.

Kardeşlerden Murat Acar, obruklar sebebiyle hasat zamanında zorluklar yaşadıklarını söyledi.

1970 yılında beri aynı bölgede yaşadıklarını belirten Murat Acar, "4 kardeş burada tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ancak obruk tehlikesi elimizi kolumuzu bağlıyor." dedi.

Obrukların olduğu tarlaya buğday, mısır gibi ürünler ektiklerini dile getiren Acar, şunları kaydetti:

"2018 yılında aynı tarlada oluşan obruk mısır hasadı yapıldıktan 1 hafta sonra oluştu. Allah'tan kimseler yoktu o sırada. Obrukla bizlerde tedirginlik ve korku oluştursa da ürünlerimizi ekmeye mecburuz. Ancak tarladaki ürünün hasat zamanı zorluklar yaşıyoruz. Ne nakliyeci ne de biçerdöverciler gelmek istiyor. Çünkü hepsi korkuyor ve bölgenin obruk tehlikesi olduğunu biliyorlar. O yüzden sıkıntılar yaşıyoruz. Geceleri çalışmıyoruz, gündüzleri çalışıyoruz."