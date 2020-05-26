'Tarlam' dediği ormanlık arazi elinden alınınca ağladı - Son Dakika

'Tarlam' dediği ormanlık arazi elinden alınınca ağladı

SİVAS'ta yaşayan Kadir Taşdemir (72), her yıl ekip biçtiği 'devlet ormanı' olarak kayıtlarda olan araziye ağaç dikildiğini görünce, çalışma yapılan yeri traktörüyle sürdü.

'Tarlam' dediği ormanlık arazi elinden alınınca ağladı, System.String[]

SİVAS'ta yaşayan Kadir Taşdemir (72), her yıl ekip biçtiği 'devlet ormanı' olarak kayıtlarda olan araziye ağaç dikildiğini görünce, çalışma yapılan yeri traktörüyle sürdü. Arazinin kendisine ait olduğunu iddia eden Taşdemir, elinden alınınca gözyaşı döktü.

Orman İşletme Müdürlüğü, kent merkezi Çayboyu Mahallesi'nde bulunan 5584 ada 555 parsel numaralı arazide ağaçlandırma çalışması başlattı. Alanda çalışma yapıldığını fark eden Kadir Taşdemir, arazinin kendisine dedelerinden kaldığını iddia ederek çalışma yapılan yeri traktörüyle sürdü. Arazide çalışma yapan taşeron firma personeli ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arazinin tapu kayıtlarında 'Devlet ormanı' olarak gözüktüğünü ve yapılan çalışmanın yasal olduğunu söyledi. Ekipler Kadir Taşdemir'e durumu anlatmak için uzun süre çaba sarf etti. Yaşlı adam, araziyi 1948 yılından itibaren dedelerinin tarla olarak kullandığını ve 1981 yılında ise kendisinin ekmeye başladığını söyledi. Taşdemir, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmalarının ardından traktörüne binerek araziden ayrıldı. Öte yandan yaşlı adam hakkında 2018 yılında da aynı konudan işlem yapıldığı öğrenildi.

'40 TORUNUMUN EKMEĞİNİ NEREDEN ÇIKARACAĞIM'

Olay yerinde gazetecilere açıklama yaparken gözyaşlarını tutamayan Kadir Taşdemir, "Ben her sene burayı gelip ekiyordum. Yeni tapular çıkmış. Burayı mera yazdırmışlar. İtiraz etmediğim için mera yapmışlar. Tarlamı sürüyorum, mahkemeye veriyorlar. Mahkemeye gidip gelmekten bıktım artık. 1948 yılından bu zamana kadar biz bu tarlayı ekiyoruz. Burası orman değildi. Şu an burayı eşip ağaç dikeceğiz diyorlar. Bir sürü badem ağacı diktiler. Bunun devlete ne faydası var. Bırakın ben torunumun ekmek parasını çıkarıyorum. Mahkemeye vereceğim. Koronavirüs yüzünden dışarı da çıkamıyoruz. Ben nasıl çiftçilik yapacağım ? Ben 40 torunumun ekmeğini nereden çıkaracağım ? Sabahtan beri perişanım. Sabah geldim ki tarlama ağaç dikmişler. Benim anam babam buraları almak için altınlarını sattı. Şimdi buraları bana vermiyorlar" dedi.


Orman İşletme Müdürlüğü, Çayboyu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 01:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Tarlam' dediği ormanlık arazi elinden alınınca ağladı - Son Dakika

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