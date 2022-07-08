'Tarlamı bedelsiz ekip biçtin' cinayeti sanığına 36 yıl hapis cezası - Son Dakika
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'Tarlamı bedelsiz ekip biçtin' cinayeti sanığına 36 yıl hapis cezası

08.07.2022 12:23
'Tarlamı bedelsiz ekip biçtin' cinayeti sanığına 36 yıl hapis cezası

BURSA'da cezaevindeyken 1,5 dönüm tarlasını hiçbir bedel ödemeden ekip biçmekle suçladığı Mustafa Toğrul'u (60) öldürüp, Ali Kesel'i (65) de ağır yaralayan Rüstem Özay, 36 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BURSA'da cezaevindeyken 1,5 dönüm tarlasını hiçbir bedel ödemeden ekip biçmekle suçladığı Mustafa Toğrul'u (60) öldürüp, Ali Kesel'i (65) de ağır yaralayan Rüstem Özay, 36 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 28 Temmuz 2019'da Nilüfer ilçesi Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 2013'de karıştığı ölümlü trafik kazası sonrası hakkında açılan davada hapis cezası alan ve 4 yıl cezaevinde kalan Rüstem Özay, tahliyesinden sonra cezaevindeyken tarlasının Mustafa Toğrul ile Ali Keser tarafından ekilip, biçildiğini öğrendi. Meydanda karşılaşan taraflar arasında bu nedenle çıkan tartışmada Rüstem Özay, belinden çıkardığı tabanca ile Toğrul ve Keser'e ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Toğrul yaşamını yitirdi, Ali Kesel ise ağır yaralandı. Kesel, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

'BANA KİRA VERMEDİLER'Olayın ardından otomobille kaçan Rüstem Özay, jandarmaya giderek teslim oldu. Özay, jandarmadaki ifadesinde, "Ben cezaevindeyken 1,5 dönümlük tarlamı ekip biçmişler. Bana kira vermediler, tarlamı da terk etmiyorlardı. Köy meydanında ileri geri konuşunca silahımı çektim ve ateş ettim" dedi. Adliyeye sevk edilen Özay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Rüstem Özay, son kez hakim karşısına çıktı. Özay, "Olay tarihinde eşimden ayrı yaşıyordum. Cezaevinden çıktıktan sonra traktörümün arkasına takılan parçaların olmadığını gördüm. Bu parçaları köyde verilen kişilerden topladım. Olaydan bir gün önce köye gittim. Evimde yattım. Ertesi gün bakkala arabamla alışveriş yapmaya gittim. Alışveriş yapıp evime dönerken Mustafa Toğrul'u gördüm. Bana el işareti yapıp arabamın yanıma geldi. Çıkan tartışma sırasında elleriyle boğazımdan tuttu. Cama sıkıştırmaya kalkıştı. Ben de can havliyle silahımı çıkarıp ateş ettim. Sonra arabamla seyir halinde iken Ali Keser'i gördüm. O da beni görünce elini beline doğru götürdü. Silah çekeceğini düşünerek ona da ateş ettim. Üzgünüm" diye eski savunmasını tekrarladı.'HASTAYIM, EV HAPSİ İSTİYORUM'Sanık Rüstem Özay son sözünde ise "Hastayım. Mütalaada aleyhe hususları kabul etmiyorum. Vereceğiniz karara saygı duyuyorum. Adli kontrol veya ev hapsi uygulanmak şartıyla tahliyemi talep ediyorum" ifadesini kullandı. Sanık avukatı, müvekkilinin meşru müdafaada sınırın aşılmasına ilişkin hükmün uygulanmasını talep ederek, savcının mütalaasına katılmadıklarını söyledi.ÖNCE 2 MÜEBBET, SONRA 36 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda suçunu sabit gördüğü Rüstem Özay'a, Mustafa Toğrul'u 'kasten öldürmek', Ali Kesel'i de 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, daha sonra sanığın yargılama sırasındaki pişmanlığı gösteren davranışları, cezasının sanığın üzerindeki olası etkileri göz önüne bulundurularak, hakkında iki ayrı suçtan da 'iyi hal' uygulanmasına hükmetti. Özay, 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 8 ay olmak üzere toplam 36 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın ev hapsi talebi ise reddedilerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi.


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Kaynak: DHA

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ali Keser, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Tarlamı bedelsiz ekip biçtin' cinayeti sanığına 36 yıl hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Tarlamı bedelsiz ekip biçtin' cinayeti sanığına 36 yıl hapis cezası - Son Dakika
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