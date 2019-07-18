Son Dakika Haberleri: Tarlanın kenarındaki 1 ton buğday ve 4 ton arpayı çalındılar
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Tarlanın kenarındaki 1 ton buğday ve 4 ton arpayı çalındılar

3 saat önce

Kırklareli Lüleburgaz ilçesine bağlı Müsellim köyünde 1 ton buğday ve 4 ton arpa çalındı.

Tarlanın kenarındaki 1 ton buğday ve 4 ton arpayı çalındılar, System.String[]
Kırklareli Lüleburgaz ilçesine bağlı Müsellim köyünde 1 ton buğday ve 4 ton arpa çalındı.

Alınan bilgiye göre, Müsellim köyünde A.T. isimli şahsa ait tarlasının kenarında bulunan ambardan 1 ton buğday ve 4 ton arpa çalındı. Hırsız ya da hırsızların yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı. - KIRKLARELİ
Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:33 Kaynak: İHA
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