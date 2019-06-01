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Tarlası sulama tartışmasında komşusunu bacağından vurdu

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, Murat Özarslan (28), tarla sulayan komşusu Hamza Sakar'ı (35) kendi tarlasına su geldiği gerekçesiyle tabanca ile bacağından vurarak, yaraladı.

Tarlası sulama tartışmasında komşusunu bacağından vurdu, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, Murat Özarslan (28), tarla sulayan komşusu Hamza Sakar'ı (35) kendi tarlasına su geldiği gerekçesiyle tabanca ile bacağından vurarak, yaraladı.
Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Nadır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Murat Özarslan, Yarmaca Mevkii'ndeki mısır tarlasını sulayan komşusu Hamza Sakar'a, kendi tarlasına su geldiğini söyledi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özarslan, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çekerek, Sakar'ı bacağından vurdu.  Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sakar'ı ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sakar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Murat Özarslan ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.  


- Afşinkahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:05 Kaynak: DHA
Kahramanmaraş, Afşin, Güncel
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