Son Dakika Haberleri: Tarlasına Giderken Traktörüyle Sele Kapıldı

Tarlasına Giderken Traktörüyle Sele Kapıldı

1 saat önce

Erzurum'da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış Aziziye ilçesinde sele neden oldu.

Tarlasına Giderken Traktörüyle Sele Kapıldı, System.String[]
Erzurum'da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış Aziziye ilçesinde sele neden oldu. Traktörüyle tarlaya giderken mahsur kalan bir kişi ise AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 gündür etkili olan sağanak yağış Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Sakalıkesik Mahallesi'nde sele neden oldu. Traktörüyle tarlaya giden Muhammet Emin Karadağ adlı vatandaş dereden geçmek isterken sele kapıldı. Köydeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri botlarla traktörün yanına ulaştı. Ardından AFAD ekipleri Karadağ'a can yeleği giydirerek bota bindirdi. Traktör ise çekici yardımıyla karaya alındı.

Ayrıca Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün de bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:59 Kaynak: İHA
Doğu Anadolu Bölgesi, AFAD, Aziziye, Erzurum, Güncel
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