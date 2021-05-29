TARLASINA GİTMEK YERİNE ŞEHİR TURU ATAN ÇİFTÇİ VE ARKADAŞINA 8 BİN 100 TL CEZA - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, tarlasına gitme izni bulunan sürücünün şehir turu attığını tespit etti. İzin belgesindeki güzargah kurallarına uymayan sürücü Gülahmet S. ve arkadaşı Ömer P.?ye sokağa çıkma yasağı ve maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 8 bin 100 TL para cezası kesildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Osmaniye Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde uygulama yaptı. 16 ALM 901 plakalı otomobili durduran polis, sürücü ve arkadaşının izin belgelerini kontrol etti. inceleme sırasında sürücü Gülahmet S.?nin çiftçi izin belgesinde, Alanyurt'taki evinden Yenişehir güzergahındaki tarlasına gitme izni bulundğu belirlendi. Polis ekipleri, izin belgesindeki güzergaha uymayan sürücü ile yanında bulunan ve izin belgesi olmayan arkadaşı Ömer P.?ye, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 8 bin 100 TL tutarında cezai işlem uyguladı.