Son Dakika Haberleri: Tarlasına güneş enerjisi sistemi kurdu, sıfır maliyetle çiftçilik yapacak
Son Dakika Güncel Tarlasına güneş enerjisi sistemi kurdu, sıfır maliyetle çiftçilik yapacak - Son Dakika

Tarlasına güneş enerjisi sistemi kurdu, sıfır maliyetle çiftçilik yapacak

6 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarlasına güneş enerjisi sistemi kuran bir çiftçi, böylece arazilerini sıfır maliyetle sulayacak.

Tarlasına güneş enerjisi sistemi kurdu, sıfır maliyetle çiftçilik yapacak, System.String[]

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarlasına güneş enerjisi sistemi kuran bir çiftçi, böylece arazilerini sıfır maliyetle sulayacak.


Tarla ve bahçelerine güneş enerji sistemi kurduran çiftçiler artık elektrik parası ödemeden sıfır maliyetle çiftçilik yapabilecek. Yenişehir ilçesinde enerji maliyetini düşürmek isteyen çiftçiler, alternatif kaynaklara yönelmeye başladı. Yenişehir'e bağlı Karaköy'de çiftçilik yapan Hamza Ovacıklı, tarlasına yaptırdığı güneş enerji sistemiyle bundan böyle arazilerini 'sıfır' maliyetle sulayacağını söyledi. Artan elektrik maliyetleri karşısında üretim yapamayacak hale geldiğini söyleyen çiftçi Hamza Ovacıklı, "Bütün çiftçilere güneş enerjili zirai sulama sitemini tavsiye ediyorum. Enerji maliyetleri çok yüksek, ceviz bahçem var. Bin 150 ceviz ağacımı ve diğer tarlalarımı sulamakta harcadığım elektrik parasını artık kurdurduğum 22 panelli güneş enerji sistemi sayesinde ödemeden sıfır maliyetle tarım yapacağım için çok mutluyum. Bu sistemi tüm çiftçilere gönül rahatlığı ile tavsiye ediyorum" diye konuştu.


Güneş enerji sistemleri ortaklarından Murat Emir ise, "Çiftçilerimiz güneş enerjili sulama sitemine geçiyor. Bizler de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hamza Bey bundan böyle enerji bedeli ödemeyecek. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - BURSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:08 Kaynak: İHA
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