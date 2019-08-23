Son Dakika Haberleri: Tarlasına Hint keneviri eken çift adliyede
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Tarlasına Hint keneviri eken çift adliyede

1 saat önce

Zonguldak'ta tarlalarında Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen karı koca yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Tarlasına Hint keneviri eken çift adliyede, System.String[]

Zonguldak'ta tarlalarında Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen karı koca yakalanarak adliyeye sevk edildi. Operasyonda uyuşturucu ve Hint keneviri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bir ihbar üzerine merkeze bağlı Kumtarla köyünde operasyon düzenledi. Köyde ikamet eden H.A. ve M.A.'nin tarlasında kenevir yetiştirdikleri ihbarı üzerine harekete geçen ekipler karı koca çifti yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda da 370 gram uyuşturucu ele geçirildi. 350 kök de Hint keneviri yakalandı. Çift, emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Çiftin adliyedeki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:22 Kaynak: İHA
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