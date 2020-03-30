Tarlasına sürerken tarihi eser çıktı - Son Dakika

- Tarlasına sürerken tarihi eser çıktı.

BURDUR - Burdur'da tarlasını süren çiftçi sert bir cisme denk gelince kepçe yardımıyla kazdı. Tarladan çıkan beton blokların MS 2'inci yüzyıl Rmo dönemine ait eserler olduğu ortaya çıktı.

Merkeze Bağlı Büğdüz köyünde ikamet eden Abdullah Candan (48), köy kenarındaki tarlasını sürmeye başladı. Tarlayı sürerken sabanın sert bir cisme dokunduğunu fark eden Candan kaya parçalarını çıkartmak için kepçe kullandı. Yapılan kazıda tarihi nitelikte olan 5 parça kaya blok buldu. Candan hemen durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri tarlayı şeritle çevirerek korumaya aldı. Tarlada inceleme yapan Burdur Müze Müdürlüğü ekipleri, kayaların MS 2'nci yüzyıl Roma dönemine ait olduğunu tespit etti.

Tarla Sahibi Abdullah Candan, "Tarlamı sürerken sabana taş denk geldi onu çıkartırken başta bir taş daha denk geldi. Değerli bir taş olduğunu fark edince jandarmaya bildirdim. Müze Müdürlüğünden geldiler, burayı sit alanı ilan edeceklerini söylediler" dedi.