- Tarlasına traktörüyle hayırlı bayramlar yazdı - Son Dakika

- Tarlasına traktörüyle hayırlı bayramlar yazdı

ÇANAKKALE - Çanakkaleli bir çiftçi, tarlasına 'hayırlı bayramlar' yazdığı mesajı drone ile de havadan görüntüledi.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlık Bozlar Köyünde yaşayan çiftçi Osman Lale, traktörünün arkasına taktığı sabanla 17 dönümlük tarlasına 'hayırlı bayramlar' yazdı. Çiftçinin o anları drone ile havadan görüntülendi. Çiftçi Lale, Ramazan bayramı için böyle bir video hazırladığını belirtirken, sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı.