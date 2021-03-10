Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' buldu - Son Dakika

Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' buldu

10.03.2021 18:15
Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' buldu, System.String[]

ÇORUM'un Ortaköy ilçesine bağlı Şapinuva beldesinde tarımla uğraşan bir çiftçi, tarlada Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen 'çekiş başlı damga mührü' buldu.

ÇORUM'un Ortaköy ilçesine bağlı Şapinuva beldesinde tarımla uğraşan bir çiftçi, tarlada Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen 'çekiş başlı damga mührü' buldu. 3 bin 500 yıllık tarihi kalıntı, Çorum Müzesi koleksiyonuna kazandırıldı.

İlçeye bağlı Şapinuva beldesinde ismi açıklanmayan bir çifti, tarlasında çalıştığı sırada demir mühre rastladı. Konudan haberdar olan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, irtibata geçtiği çiftçiyi, bulduğu tarihi eseri Çorum Valiliği'ne teslim etmeye ikna etti. Başkan İspir, eseri bulan çiftçiyle Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek, tarihi mührü teslim etti.

Girişimler sonucu tarihi kalıntı, teslim edildiği müze yetkililerince, Çorum Müzesi koleksiyonuna kazandırıldı. Vali Çiftçi'nin talimatıyla Çorum Müzesi uzmanlarınca yapılan ilk incelemede; 'çekiç başlı damga mührü' olduğu belirlenen tarihi kalıntının, milattan önce 1650- 1400 yıllarını kapsayan Eski Hitit Çağı'na ait olabileceği tespit edildi.

Mühür ile ilgili Çorum Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Baskı kısmı çiçek biçimli, yukarı doğru incelen sap kısmı fasetli ve halka kabartma bezemeli, tutamağı çekiç başlı olarak tanımlanan nikel alaşımlı bronzdan yapılmış 2,7 cm yüksekliğinde, 2,2 cm genişliğinde madeni mühürdür. Ülkemizdeki müzelerde, Çorum Müzesinde, yurt dışındaki müze ve koleksiyonlarda az sayıda benzer örnekleri bulunan mühür, özellikle imparatorluk çağından önceye ait Anadolu Mühürleri ile aynı gruptandır. Biçim ve üslup özellikleri ile buluntu yeri olan Ortaköy/Şapinuva göz önüne alındığında bu mühür, Eski Hitit çağına tarihlendirilmektedir" denildi.


Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' buldu
Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' buldu
Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' buldu
Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' buldu
Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' buldu

Çorum Valiliği, Çiftçi, Çorum, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' buldu - Son Dakika


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