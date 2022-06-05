Bakım ve tedavisi yapılan yavru karaca, daha sonra Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na götürüldü.

Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tarlasında bulduğu yavru karacayı besleyip yetkililere teslim etti - Son Dakika

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