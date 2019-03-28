Tarlasında Çalışırken Traktör ile İlaç Makinesine Sıkışarak Can Verdi
26 dakika önce
Isparta merkeze bağlı Aliköy'de tarlasına gübre attığı sırada traktör ile ilaç makinesi arasında sıkışan adam feci şekilde can verdi.
Isparta
merkeze bağlı Aliköy
'de tarlasına gübre attığı sırada traktör ile ilaç makinesi arasında sıkışan adam feci şekilde can verdi.
Edinilen bilgiye göre olay, bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Aliköy'de meydana geldi. İddiaya göre, tarlasına gübre atmak üzere giden 60 yaşındaki Bekir Akoğlan, ilaç makinesine bakmak üzere eğildiği sırada traktör ile makine arasında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Akoğlan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Talihsiz adamın cansız bedeni, gerekli incelmelerin ardından otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel
Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu'na sevk edildi. - ISPARTA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:45 Kaynak: İHA
İzmir'de Cumhur İttifakı Adayı Silahlı Saldırıya Uğradı
Mağazada Omuz Atma Kavgası Çıktı, Ortalık Savaş Alanına Döndü
Tekirdağ Kayıp İhbarı Yapılan Çocuk, Kanepenin Arkasından Çıktı
Belediye İşçisinin, Mesai Arkadaşını Eşiyle Aldattığını Düşündüğü İçin Öldürdüğü Ortaya Çıktı