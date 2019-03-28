Son Dakika Haberleri: Tarlasında Çalışırken Traktör ile İlaç Makinesine Sıkışarak Can Verdi

Tarlasında Çalışırken Traktör ile İlaç Makinesine Sıkışarak Can Verdi

26 dakika önce

Isparta merkeze bağlı Aliköy'de tarlasına gübre attığı sırada traktör ile ilaç makinesi arasında sıkışan adam feci şekilde can verdi.

Tarlasında Çalışırken Traktör ile İlaç Makinesine Sıkışarak Can Verdi, System.String[]
Isparta merkeze bağlı Aliköy'de tarlasına gübre attığı sırada traktör ile ilaç makinesi arasında sıkışan adam feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Aliköy'de meydana geldi. İddiaya göre, tarlasına gübre atmak üzere giden 60 yaşındaki Bekir Akoğlan, ilaç makinesine bakmak üzere eğildiği sırada traktör ile makine arasında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Akoğlan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz adamın cansız bedeni, gerekli incelmelerin ardından otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu'na sevk edildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:45 Kaynak: İHA

Isparta, Aliköy, 3. Sayfa
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