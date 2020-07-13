Tarlasında Hint kenevirlerini sularken yakalandı - Son Dakika

Tarlasında Hint kenevirlerini sularken yakalandı

BURSA'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet Kayın (52), tarlada yetiştirdiği kenevir bitkilerini sularken suçüstü yakalandı.

BURSA'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet Kayın (52), tarlada yetiştirdiği kenevir bitkilerini sularken suçüstü yakalandı. Tarlada 152 kök Hint keneviri ile 1 kilo 40 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde üretmek, uyuşturucu madde ticareti yapmak' gibi 4 ayrı suçtan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet Kayın'ın Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi'nde, ormanlık alanda saklandığı ihbarı aldı. Bölgeye giden jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, orman yakınındaki bir tarlada birbirine yüz metre mesafede sulama sistemi kurulmuş, kenevir ekili iki bölge tespit edildi. Ekipler bir kişinin buraya gelip, sık sık sulama yaptığı bilgisi üzerine tarlanın çevresinde sivil kıyafetlerle önlem aldı. 3 gün sonra kenevir tarlasına sulama yapmaya gele Ahmet Kayın, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kayın'ın üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kayın'ın kendisine ait olduğunu ifade ettiği tarlada toplam 152 kök Hint keneviri ile 1 kilo 40 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Kayın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı


Jandarma, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarlasında Hint kenevirlerini sularken yakalandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 15:03 Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada 14:39 Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek 14:04 Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış 13:55 Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar 13:49 İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı 13:27 Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
15:25
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
15:23
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
15:18
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
15:18
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
15:07
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
15:03
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
14:46
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
14:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 17:35:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarlasında Hint kenevirlerini sularken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]