Tarlasında husumetlisi tarafından öldürüldü (2)
30 dakika önce
TUTUKLANDIBursa'nın İnegöl ilçesinde para meseli yüzünden husumetli olduğu Ali Cemal Kalkancı'yı (60) tabancayla öldüren İbrahim İrtegün (63), jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:57 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde para meseli yüzünden husumetli olduğu Ali Cemal Kalkancı'yı (60) tabancayla öldüren İbrahim İrtegün (63), jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan İrtegün, tutuklanarak cezaevine gönderdi
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