Tarlasında Ölü Bulundu

Çorum'un Osmancık ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.

Çorum'un Osmancık ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.



İlçeye bağlı Kargı köyünde ekili arazilerini kontrol etmek için evden ayrılan M.B'den bir daha haber alamayan yakınları, çevrede arama çalışması yaptı.



M.B'yi arazide yerde yatarken bulan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemede, M.B'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.



Kalp krizi sonucu vefat ettiği tahmin edilen M.B'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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