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Tarlasında ölü bulundu

24 dakika önce

Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir kişi tarlasında ölü bulundu.

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Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir kişi tarlasında ölü bulundu.
İlçeye bağlı Kışlacık köyünde K.Ü. (61), sulamak için gittiği tarlasında yakınları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.
İhbar üzerine tarlaya gelen sağlık ekipleri, K.Ü'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti.
K.Ü'nün cenazesi, otopsi için Mecitözü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mecitözü, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:06 Kaynak: AA
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