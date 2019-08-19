Tarlasında ölü bulundu
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Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir kişi tarlasında ölü bulundu.
Çorum Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:06 Kaynak: AA
'un Mecitözü
ilçesinde bir kişi tarlasında ölü bulundu.
İlçeye bağlı Kışlacık köyünde K.Ü. (61), sulamak için gittiği tarlasında yakınları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.
İhbar üzerine tarlaya gelen sağlık ekipleri, K.Ü'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti.
K.Ü'nün cenazesi, otopsi için Mecitözü Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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