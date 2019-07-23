Son Dakika Haberleri: Tarlasında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
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Tarlasında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

1 saat önce

Çanakkale'de, domates tarlasını sulamaya giden çiftçi dere kenarında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Haberi duyan çiftçinin yakınlarıyakınları, sinir krizi geçirdi.

Tarlasında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, domates tarlasını sulamaya giden çiftçi Ekrem Aykan (49), dere kenarında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Ezine ilçesine bağlı Çarıksız köyü yakınlarında, dere kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, yaptığı incelemede bu kişinin silahla vurularak öldüğünü belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cesedin domates tarlasını sulamak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan evli ve 1 çocuk babası Ekrem Aykan'a ait olduğu tespit edildi.

Haberi duyan ve bölgeye gelen Aykan'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Ekrem Aykan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:33 Kaynak: DHA
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