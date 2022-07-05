Tarlasındaki çöpleri yakmak isteyince olanlar oldu - Son Dakika
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Tarlasındaki çöpleri yakmak isteyince olanlar oldu

05.07.2022 00:58
Tarlasındaki çöpleri yakmak isteyince olanlar oldu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tarlasındaki ot yığınını toplayarak traktörün römork kısmına yükleyen çiftçi, geriye kalan çöpleri yakmak istediği esnada korku dolu anlar yaşadı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tarlasındaki ot yığınını toplayarak traktörün römork kısmına yükleyen çiftçi, geriye kalan çöpleri yakmak istediği esnada korku dolu anlar yaşadı. Alevler rüzgarında etkisiyle biranda römorku sardı, o anlar ise bölgede bulunan farklı bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Olay, Kaynarca ilçesi Kayacık Mahallesinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. isimli çiftçi oğlu ile birlikte hayvanları için ekip biçtirdiği otları römorku ile ahırına getirmek için tarlasına gitti. Otları römorka yükleyen çiftçi, tarlada geriye kalan çöpleri de yakmak istedi. Bu esnada rüzgarında etkisiyle alevler biranda römorka sıçradı. Traktörü, römork kısmından ayıran çiftçi durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ot yığınları tamamen küle dönerken, traktörün römorkunda da maddi hasar oluştu.

Öte yandan, yangın anı ve sonrasında yaşananlar ise o an bölgede bulunan başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; çiftçinin, alevlere teslim olan römork kısmından traktörünü kurtarması ve bir süre sonra itfaiye ekiplerinin bölgeye gelmesi yer aldı. - SAKARYA

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Park halindeki motosikletten yılan çıktı Park halindeki motosikletten yılan çıktı Presli saman balyası yüklü tır seyir halinde alev aldı Presli saman balyası yüklü tır seyir halinde alev aldı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarlasındaki çöpleri yakmak isteyince olanlar oldu - Son Dakika

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