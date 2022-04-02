TARLASINDAKİ PORSUĞU GÖRÜNTÜLEYEN ÇİFTÇİ GÜLÜMSETTİ - Son Dakika
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TARLASINDAKİ PORSUĞU GÖRÜNTÜLEYEN ÇİFTÇİ GÜLÜMSETTİ

02.04.2022 16:22

AKSARAY'da, nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuk, çiftçi Harun Elçi tarafından görüntülendi.

AKSARAY'da, nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuk, çiftçi Harun Elçi tarafından görüntülendi. Elçi'nin porsuğa söyledikleri ise gülümsetti.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde koruma altında olan porsuk, Çatalsu Köyü'nde yaşayan çiftçi Harun Elçi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kızı ile tarlasına yulaf eken Elçi'nin 'Porsuk kardeş ne yapıyorsun' Hasta mısın neden yavaş yürüyorsun? Birde bana bakıp puf diyorsun? diye hitap ettiği porsuk daha sonra gözden kayboldu.(DHA)

TARLASINDAKİ PORSUĞU GÖRÜNTÜLEYEN ÇİFTÇİ GÜLÜMSETTİ
TARLASINDAKİ PORSUĞU GÖRÜNTÜLEYEN ÇİFTÇİ GÜLÜMSETTİ
TARLASINDAKİ PORSUĞU GÖRÜNTÜLEYEN ÇİFTÇİ GÜLÜMSETTİ

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Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARLASINDAKİ PORSUĞU GÖRÜNTÜLEYEN ÇİFTÇİ GÜLÜMSETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TARLASINDAKİ PORSUĞU GÖRÜNTÜLEYEN ÇİFTÇİ GÜLÜMSETTİ - Son Dakika
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